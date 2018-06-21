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21 июня 2018
10:35:53

АВТОВАЗ будет выпускать для Renault кросс-версию седана Logan

Об этом пишет газета «Ведомости».  Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне в конце августа. Это будет мировая премьера – высокий Logan нигде больше не выпускается, отмечает газета. Продажи кросс-седана Logan запланированы на ноябрь нынешнего года.

 Кроме увеличенного дорожного просвета (вместо 155 мм будет 195 мм) модель получит пластиковый обвес «под кроссовер» (накладки на пороги, расширители арок, другой передний бампер), а также изменения в интерьере и экстерьере (рестайлинговая версия седана, как и хетчбэка Sandero, появится на российском рынке в июле).

У кросс-седана будет передний привод, 1,6-литровые двигатели и вариатор вместо 4-ступенчатой автоматической коробки передач, которая используется в обычном Logan.




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