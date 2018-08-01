Об этом сообщили синоптики Приволжского Гидрометцентра. По данным специалистов, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 17,8 - 20,3°, это выше средних многолетних значений на 0,5 - 0,8°. Месячное количество осадков предполагается около нормы.

Ранее, глава Росгидромета, озвучивая прогноз погоды на август на Европейской территории России, сообщил, что последний месяц лета станет теплым, а временами даже жарким, а осадков будет меньше, чем в июле.