Нападающий питерского «Зенита» и сборной России занял 18 строчку, опередив таких звездных спортсменов, как Лионель Месси и Луис Суарес.

В рейтинг Skysports вошли еще четверо россиян — Денис Черышев стал 25, Марио Фернандес занял 30 позицию, 32-й Александр Головин и Роман Зобнин расположился на 42 строчке. Список был составлен на основе методики Power Rankings, которая учитывает 32 статистических показателя (голы, результативные передачи, отбор мяча и т.д).