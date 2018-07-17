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Нападающий питерского «Зенита» и сборной России занял 18 строчку, опередив таких звездных спортсменов, как Лионель Месси и Луис Суарес.
В рейтинг Skysports вошли еще четверо россиян — Денис Черышев стал 25, Марио Фернандес занял 30 позицию, 32-й Александр Головин и Роман Зобнин расположился на 42 строчке. Список был составлен на основе методики Power Rankings, которая учитывает 32 статистических показателя (голы, результативные передачи, отбор мяча и т.д).
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