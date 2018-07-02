Как говорят синоптики, столбики термометров могут подняться до 35-38 градусов. Климатическая норма будет превышена на 7-9°. Кроме того, существует вероятность локальных грозовых дождей.
Медики призывают горожан очень бережно относиться к своему здоровью в эти дни - не перегружать организм тяжелой пищей и алкоголем, пить 2-3 литра чистой негазированной воды.
К середине недели зной начнет ослабевать. В регион станет поступать более свежий воздух, и температура понизится до +25+30 градусов.
ЧП произошло сегодня около 3 часов ночи 3:00 на 1034 км перегона Мыльная – Безенчук
Финальную точку поставит молодежный театр «Вариант»
Синоптики предупреждают: грядущая неделя обещает быть жаркой,
Ему и его подельникам грозит от 7 до 12 лет колонии со штрафом
Во время очередного рейда, который прошел вместе с ГИМС, приставы проверили свыше 40 маломерных судов
Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр.
Спортсмен КСДЮСШОР «Олимп» Сергей Сухарев вылетел в Евпаторию