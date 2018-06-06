Они намерены разобраться, что мешает руководству медицинского учреждения организовать доступность медицинской помощи для населения. Летом прошлого года общественные эксперты проекта «Народная оценка качества» посетили ряд поликлиник губернии и выявили различные проблемы, о чем сообщили министерству здравоохранения Самарской области письменно, а также обсудили меры по устранению недостатков на заседании круглого стола.

Однако спустя почти год в ОНФ продолжают поступать обращения жителей Тольятти о низком качестве работы поликлиники на Приморском бульваре. Активисты выяснят, какие меры были приняты, и что планируется сделать, чтобы пациенты смогли попасть на прием к специалистам в максимально сжатые сроки.