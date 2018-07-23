Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»), а также публикуется 23 июля 2018 года в газете «Российская газета».

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Выплаты возмещения осуществляются Агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении АО АКБ «ГАЗБАНК» процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации).

При этом ПАО Сбербанк на основании договора с Агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО АКБ «ГАЗБАНК» в течение не менее 2 лет.

После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

Информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам), и режиме их работы вкладчики АО АКБ «ГАЗБАНК» могут получить по телефону горячей линии ПАО Сбербанк — 8-800-555-55-50.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам) можно также получить по телефону горячей линии Агентства — 8-800-200-08-05.