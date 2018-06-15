Заслуженный мастер спорта РФ возглавлял управление физкультуры и спорта, но на его увольнении настояла прокуратура города.

В надзорном органе провели проверку исполнения законодательства о муниципальной службе и установил, что Герунов, назначенный на должность, не соответствовал квалификационным требованиям о наличии не менее пяти лет стажа работы по специальности.

В адрес главы Тольятти прокурор внес представление об устранении нарушений, после чего трудовой договор с Геруновым был расторгнут.

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