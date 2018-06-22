Об этом сообщили на совещании в администрации. Сумма накопилась, несмотря на то, что 79% жителей города исправно платят по приходящим квитанциям, отметили там. Всего за 2014-2017 годы в Тольятти было отремонтировано 636 домов, а потрачено на это 3 млрд 430 млн рублей.

В этом году запланирован капремонт в 120 домах на сумму 1 млрд 786 млн рублей. В администрации также рассказали, что основной причиной задержки работ по капремонту в некоторых домах является отсутствие согласованных проектов и четкого графика работы.

Замглавы города Игорь Ладыка поручил начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Евгению Харахорину к следующему совещанию предоставить график выполнения работ отдельно по каждому объекту, чтобы наглядно видеть крайний срок сдачи каждого этапа.