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05 июня 2018
08:32:47

5 июня в России отмечается День Эколога

Это - один из самых молодых праздников, который пока не имеет многолетней истории. Его основателем стал президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий указ в 2017 году. Дата имеет символическое значение: она приурочена к Всемирному дню окружающей среды.

День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и активистов. Но охрану окружающей среды каждый из нас может и должен начать с себя, с воспитания в себе и своих детях любви к природе, бережного отношения к ней, вдумчивого и рационального использования природных ресурсов.




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