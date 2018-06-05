Это - один из самых молодых праздников, который пока не имеет многолетней истории. Его основателем стал президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий указ в 2017 году. Дата имеет символическое значение: она приурочена к Всемирному дню окружающей среды.
День эколога — профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и активистов. Но охрану окружающей среды каждый из нас может и должен начать с себя, с воспитания в себе и своих детях любви к природе, бережного отношения к ней, вдумчивого и рационального использования природных ресурсов.
Его составила общественная организация «Зеленый патруль»
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