Еще 40% возлагают ответственность на правительство. Таки данные приводит ВЦИОМ, который проводил опрос. При этом, 12% респондентов назвали виновным президента Путина.
Рост цен – одна из чувствительных для населения экономических проблем, — отмечают социологи. К тому же россияне недоумевают, почему бензин в России дорожает независимо от того, что происходит с нефтью.
Источник Эхо Москвы
Обычно сумма залога в 1,5 раза больше, чем сумма предоставленного кредита
Под угрозой переноса оказались, как минимум, пять кинокартин
Ее проведут судебные приставы совместно с ГИМС
Его влияет на безопасность движения автотранспорта
Минувшие сутки не стали исключением
Они намерены разобраться, что мешает руководству медицинского учреждения организовать доступность медицинской помощи для населения
Грандиозное мероприятие состоится в День России