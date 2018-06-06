Еще 40% возлагают ответственность на правительство. Таки данные приводит ВЦИОМ, который проводил опрос. При этом, 12% респондентов назвали виновным президента Путина.

Рост цен – одна из чувствительных для населения экономических проблем, — отмечают социологи. К тому же россияне недоумевают, почему бензин в России дорожает независимо от того, что происходит с нефтью.