Данные об этом содержатся в проекте изменений к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании губернской думы.
За счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется выделить 250 млн рублей Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области для клуба "Крылья Советов". Еще 50 миллионов получит хоккейный клуб "Лада".
Источник Волга Ньюс
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