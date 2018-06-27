Данные об этом содержатся в проекте изменений к закону об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании губернской думы.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется выделить 250 млн рублей Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области для клуба "Крылья Советов". Еще 50 миллионов получит хоккейный клуб "Лада".