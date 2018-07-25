Ее уже нет в пяти из них, включая гипермаркеты на Московском проспекте и на ул.Громовой. Задолженность АО «Тандер» в Тольятти (юридическое лицо торговой сети) за полученную тепловую энергию, по состоянию на 24 июля 2018 года, достигла 1,5 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» неизвестны причины, по которым часть «Магнитов» в Тольятти существенно снизила процент оплаты потребляемого ресрса, а некоторые из них вовсе перестали платить.

Сложившаяся ситуация значительно осложняет подготовку объектов к следующему отопительному сезону, так как в сети «Магнит» до сих пор не проведены обязательные промывки и опрессовки внутренних теплопринимающих установок, а без этого магазины не смогут получить акты готовности к прохождению отопительного периода.