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Ее уже нет в пяти из них, включая гипермаркеты на Московском проспекте и на ул.Громовой. Задолженность АО «Тандер» в Тольятти (юридическое лицо торговой сети) за полученную тепловую энергию, по состоянию на 24 июля 2018 года, достигла 1,5 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» неизвестны причины, по которым часть «Магнитов» в Тольятти существенно снизила процент оплаты потребляемого ресрса, а некоторые из них вовсе перестали платить.
Сложившаяся ситуация значительно осложняет подготовку объектов к следующему отопительному сезону, так как в сети «Магнит» до сих пор не проведены обязательные промывки и опрессовки внутренних теплопринимающих установок, а без этого магазины не смогут получить акты готовности к прохождению отопительного периода.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша
По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей
Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии.
Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля
Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны