Государственная автоинспекция МВД СССР была образована в 1936 году, и с каждым днем работы у инспекторов все больше, так как неуклонно растет количество транспортных средств на наших дорогах.
Сотрудники ГИБДД не только регулируют движение и следят за нарушителями правил, но и проводят различные мероприятия по вопросам безопасности.
Они организовывают широкую пропаганду законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводят конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики.
Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин
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