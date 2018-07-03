Государственная автоинспекция МВД СССР была образована в 1936 году, и с каждым днем работы у инспекторов все больше, так как неуклонно растет количество транспортных средств на наших дорогах.

Сотрудники ГИБДД не только регулируют движение и следят за нарушителями правил, но и проводят различные мероприятия по вопросам безопасности.

Они организовывают широкую пропаганду законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводят конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики.