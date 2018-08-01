Как рассказали в региональном Минобрнауки, планируется закупить 264,5 тысячи дневников стоимостью 91 рубль каждый. Школьники получат их в начале нового учебного года.

Каждое издание должно содержать обращение губернатора, текст гимна России, изображение карты Самарской области, краткие биографии важных персон региона, познавательную информацию о нашей губернии, а также данные о значимых событиях, предприятиях, объектах культуры.

Будет объявлен тендер на поставку, его победитель определится 20 августа. Дневники необходимо поставить в течение двух недель после заключения договора.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 1 АВГУСТА С 13 ДО 14 ЧАСОВ