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01 августа 2018
09:31:03

24 млн бюджетных рублей потратят в Самарской области на школьные дневники

Как рассказали в региональном Минобрнауки, планируется закупить 264,5 тысячи дневников стоимостью 91 рубль каждый. Школьники получат их в начале нового учебного года.

Каждое издание должно содержать обращение губернатора, текст гимна России, изображение карты Самарской области, краткие биографии важных персон региона, познавательную информацию о нашей губернии, а также данные о значимых событиях, предприятиях, объектах культуры.

Будет объявлен тендер на поставку, его победитель определится 20 августа. Дневники необходимо поставить в течение двух недель после заключения договора.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 1 АВГУСТА С 13 ДО 14  ЧАСОВ

 

 




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