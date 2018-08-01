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Как рассказали в региональном Минобрнауки, планируется закупить 264,5 тысячи дневников стоимостью 91 рубль каждый. Школьники получат их в начале нового учебного года.
Каждое издание должно содержать обращение губернатора, текст гимна России, изображение карты Самарской области, краткие биографии важных персон региона, познавательную информацию о нашей губернии, а также данные о значимых событиях, предприятиях, объектах культуры.
Будет объявлен тендер на поставку, его победитель определится 20 августа. Дневники необходимо поставить в течение двух недель после заключения договора.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 1 АВГУСТА С 13 ДО 14 ЧАСОВ
Планируется засадить новыми деревьями территорию в 1,7 Га
Трагедия произошла накануне на Волге у поселка Гранный
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
23 июля мужчина с медицинской маской на лице явился в организацию на ул.Л.Яшина
В конце июня здесь появилась скамейка для влюбленных
Сборка модели завершится осенью нынешнего года
Первый откроют в пятницу, 3 августа, в 18.00 на парковке ТЦ "Русь-на-Волге"