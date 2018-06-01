Как сообщили пользователи рыболовного форума Samarafishing, на который ссылается «КП-Самара », огромную рыбину мужчина выловил в Сорокином пруду, который располагается неподалеку от села Тростянка Пестравского района.

Сазан среагировал на профессиональную карповую удочку. Мужчина сделал несколько фотографий, а затем отпустил великана обратно в воду.

Фото: Samarafishing.ru