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01 июня 2018
07:29:50

18-килограммового сазана поймал рыбак из Самарской области

Как сообщили пользователи рыболовного форума Samarafishing, на который ссылается «КП-Самара», огромную рыбину мужчина выловил в Сорокином пруду, который располагается неподалеку от села Тростянка Пестравского района.

Сазан среагировал на профессиональную карповую удочку. Мужчина сделал несколько фотографий, а затем отпустил великана обратно в воду.

Фото: Samarafishing.ru




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