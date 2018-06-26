Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие напомнит жителям города, что велосипед - это не только спорт и тренировка, но также красота, стиль и хорошее настроение.
Ограничение для поездки для участников велопрогулки 14+ (согласно требованиям ПДД), но и более юные велокрасавицы могут принять участие, приехав с родителями сразу на место финиша, в ресторан "Матрешки" (Спортивная, 23) в 14.00. Сбор участниц в 11:30 у ТЦ "Акварель". Подробности здесь.
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