Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие напомнит жителям города, что велосипед - это не только спорт и тренировка, но также красота, стиль и хорошее настроение.

Ограничение для поездки для участников велопрогулки 14+ (согласно требованиям ПДД), но и более юные велокрасавицы могут принять участие, приехав с родителями сразу на место финиша, в ресторан "Матрешки" (Спортивная, 23) в 14.00. Сбор участниц в 11:30 у ТЦ "Акварель". Подробности здесь .