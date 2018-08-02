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02 августа 2018
06:47:55

1 августа на территории мемориального комплекса «Лес Памяти» состоялся митинг, посвященный дню памяти жертв Первой мировой войны

В мероприятии приняли участие глава города Сергей Анташев, председатель думы Тольятти Дмитрий Микель, представители тольяттинского отделения «Единой России», общественных и военно-патриотических организаций города.

 «Более полутора миллионов россиян погибли в той войне, и среди них были и наши земляки – жители Ставрополя и Ставропольского уезда. И поэтому очень важно, что в нашем городе появилось такое знаковое место, где мы можем почтить память героев Первой мировой войны, - отметил глава города Сергей Анташев. - Отрадно видеть, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие люди всех поколений, в том числе и молодежь. Значит, память о подвиге воинов Первой мировой войны живет сквозь поколения».

Закон об учреждении памятного дня был принят в 2012 году. Как рассказала руководитель исполнительного комитета местного отделения «Единой России» Галина Муканина: Уже в 2013 году появился проект уникального мемориального комплекса «Лес памяти» рядом с санаторием «Лесное». Именно здесь, в бывшей кумысолечебнице (ныне – санаторий «Лесное») в 1914-1918 годах проходили лечение и восстановление  раненые солдаты и офицеры из Ставрополя и других городов России.

Идейными вдохновителями создания мемориального комплекса стали местное отделение «Единой России» и группа компаний «Эковоз». Мероприятия на территории «Леса памяти» проводятся в течение почти всего года. Высаживаются деревья взамен погибших в пожарах 2010 года, приводится в порядок территория, восстанавливается лес.




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