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12 июля 2018
10:21:22

В Тольятти готовят к старту очередной музыкальный проект

С  20 по 22 июля в селе Усолье состоится мультиформатный фестиваль "AllMix". В программе музыкальные, литературно-театральные выступления, ярмарка народных ремёсел, лекции о родном крае - и это далеко не всё, что вы сможете увидеть и услышать на частной территории размером 2,5 га, известной как «Поляна Шевчиков».

Как говорят организаторы, главная задача фестиваля - перемешать деревенскую и городскую культуры, жанры, стили и творческие направления, создав самый позитивный творческий форум. Участником может стать каждый, нужно лишь успеть оформить заявку в этой группе.

В программе фестиваля:
- Вечерние гала-концерты с приглашенными артистами Самарской области;
- Днем сцена предоставляется всем, приславшим заявки, лучшие из которых проходят в вечерние гала-концерты;
- Активные игры 
- Экскурсии по усадьбе графа Орлова;
- Фотосессии на фоне Волжских красот;
- Конкурс ораторского мастерства;
- Ярмарка-продажа народного творчества;
- Развлекательные конкурсы и многое другое.

Жилье в своих палатках (есть питьевая вода и специальные места для костров); на территории фестиваля будут специальные кафе и точки с деревенской продукцией.Все подробности участия и просто добрые пожелания по телефонам:

Хозяин места - Алексей Шевчик – 89171280097

Вопросы по музыке и концертной программе Дмитрий Марфин – 8 906 337 50 77




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