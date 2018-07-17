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Они начались с часовым опозданием, причем американский президент приехал позже российского на 20 минут. Никаких соглашений по итогам переговоров подписано не было, но президенты были максимально откровенны на пресс-конференции.
После переговоров Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч Чемпионата мира по футболу и пожелал успешно провести мировое первенство в 2026-м году. Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уже рекомендовал Трампу проверить мяч на наличие в нем подслушивающих устройств.
Следующая встреча двух президентов может состояться на полях саммитов в Азии и в Аргентине, заявил Путин. По его словам конкретная дата еще не обсуждалась.
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Об этом сообщает Департамент общественных связей «Агентства по страхованию вкладов».
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