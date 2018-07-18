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Об этом сообщает официальный сайт телеканала. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона. Все остальные детали контракта и новые условия вещания стороны объявят 24 июля на презентации нового футбольного сезона.
Известно, что в рамках первого тураРФПЛ, который стартует 28 июля, телеканал покажет в прямом эфире матчи: «Спартак» – «Оренбург» и «Рубин» — «Краснодар».
Источник Чемпионат
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