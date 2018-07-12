Дмитрий Азаров подчеркнул, «Газбанк» – участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики защищены государством. Выплаты должны начаться не позднее 25 июля.
На следующей неделе Азаров летит в Москву в рабочую командировку, в ходе которой он рассчитывает встретиться с руководством Агентства по страхованию вкладов и лично убедиться, что выплаты начнутся в срок.
Губернатор напомнил, что в аналогичных ситуациях с другими банками все обязательства перед вкладчиками были выполнены.
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