Дмитрий Азаров подчеркнул, «Газбанк» – участник системы страхования вкладов, поэтому вкладчики защищены государством. Выплаты должны начаться не позднее 25 июля.

На следующей неделе Азаров летит в Москву в рабочую командировку, в ходе которой он рассчитывает встретиться с руководством Агентства по страхованию вкладов и лично убедиться, что выплаты начнутся в срок.

Губернатор напомнил, что в аналогичных ситуациях с другими банками все обязательства перед вкладчиками были выполнены.