Комиссия правительства по законопроектной деятельности 4 декабря одобрит законопроект об усилении наказания за телефонный терроризм – на него уже подготовлен положительный проект заключения, пишут «Ведомости».

Профильный комитет рассмотрит проект 5 декабря, а в первом чтении, по предварительной информации, он может быть принят уже 8 числа.

Законопроект внесли 23 ноября единороссы – председатель Думы Вячеслав Володин и руководители комитетов Павел Крашенинников (по госстроительству) и Василий Пискарев (по безопасности). Поправки расширяют ст. 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас она предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 000 руб. (до 1 млн руб. при ущербе свыше 1 млн руб.) до лишения свободы на срок до 3 лет (до 5 лет при крупном ущербе). Т

еперь наказание станет более диверсифицированным. Так, за заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений можно поплатиться штрафом от 200 000 до 500 000 руб. (лишение свободы из этой части исключено). Если речь идет об объектах социальной инфраструктуры (больницы, школы, досуговые учреждения, банки, транспорт) или о крупном ущербе, то за это положен штраф от 500 000 до 700 000 руб. или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Особо выделены акции, осуществляемые «в целях дестабилизации деятельности органов власти»: штраф в этом случае возрастет до 700 000 – 1 млн руб., а срок лишения свободы – до 6–8 лет. Наконец, ложные звонки о терроризме, «повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», будут наказываться штрафом от 1,5 млн до 2 млн руб. или лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Как объяснили авторы проекта, телефонный терроризм приобрел угрожающие масштабы. Они рассчитывают, что принятие законопроекта будет действовать и в качестве превентивной меры от подобных деяний.