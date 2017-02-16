Александра Верхошанская госпитализирована в Москве. Об этом телеканалу «360 » сообщил источник в экстренных службах.

Верхошанскую доставили в НИИ им. Склифосовского. Врачи поставили 34-летней актрисе диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Сама пострадавшая призналась, что несколько дней назад неудачно упала в Электротеатре «Станиславский», с тех пор плохо себя чувствует.