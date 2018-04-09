Руководитель МЧС Владимир Пучков высказался за введение новых мер противопожарной безопасности. По его мнению, перед каждым сеансом необходимо показывать ролики, содержащие подобный инструктаж.
Также зрители должны быть извещены о том, как покинуть помещение в опасной ситуации. Еще одно новое требование, о котором высказался Пучков, - обязательное обучение персонала, работающего в местах большого скопления людей.
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