Руководитель МЧС Владимир Пучков высказался за введение новых мер противопожарной безопасности. По его мнению, перед каждым сеансом необходимо показывать ролики, содержащие подобный инструктаж.

Также зрители должны быть извещены о том, как покинуть помещение в опасной ситуации. Еще одно новое требование, о котором высказался Пучков, - обязательное обучение персонала, работающего в местах большого скопления людей.