Благотворительный вечер состоится в Тольятти 9 декабря в театре "Колесо". Все собранные на нем средства будут направлены на лечение двух юных тольяттинцев.

В программу «Во имя жизни» «Фонда Тольятти» поступило заявление от мамы Арсения Новичкова, 8 лет.

Арсению нужно два слуховых аппарата. Стоимость 64 тысячи рублей. Средств на аппараты нет и Арсению отложили поступление в школу еще на 1 год. В семье 4 детей.

Мама рассказывает: «Арсений родился 3 января 2010 года. Слух нарушен с рождения. Диагноз: болезнь Дауна, врожденная двухсторонняя тугоухость. Все 7 лет постоянно проводились курсы лечения и занятия с логопедом. Слух восстановить не удалось. Мальчик научился понимать речь по губам, говорит, как слышит: ударные, более громкие части слов. Слова заменяет жестами. Понимают его только близкие. Арсений любит книги, мультфильмы, подвижные игры, готовится в школу: знает буквы и счет. Из-за трудностей с восприятием информации Арсению трудно ориентироваться в окружающем мире, сложно понимать задания педагога, общаться со сверстниками. Врачом рекомендованы два слуховых аппарата. Средств на покупку у многодетной семьи (четверо детей) нет, поэтому пришлось отложить поступление в первый класс еще на год.

Арсений очень надеется на помощь!

Средства для Арсения также можно перечислить : ГБФ «Фонд Тольятти»

р/с 40703810654060100293 в Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" г. Самара к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

В назначении платежа указывать: "Целевое благотворительное пожертвование на благотворительную программу "Во имя жизни" для Новичкова Арсения. НДС не облагается."

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Еще один ребенок, нуждающийся в помощи – это Ксения Балкаева, 16 лет.

На лекарство от тяжелой формы фурункулеза необходимо 64 155 рублей.

Ксюше срочно нужно лекарство от тяжелой формы фурункулеза, девочка перенесла несколько операций. После консультаций д.м.н. Орлова Е.В. (г.Самара)назначено лечение. Лекарство на курс лечения стоит - 64 155 рублей. Кроме того , нужна диета. У Ксюши только мама. Живут на пенсию по инвалидности и пособие по уходу за инвалидом.

Мама рассказывает: «Ксюша закончила школу-интернат №3(домашнее обучение). У нее четверки по русскому языку и математике. Пятерка по биологии. Девочка дома поет и танцует. Очень любит и умеет готовить. С удовольствием строит конструкции из бумаги. В данный момент из-за фурункулеза ( покрыто полностью все тело)девочке очень больно двигаться . Если не начать применять лекарство может случиться заражение крови».

Мама и Ксюша очень надеются на помощь!

Средства для Ксюши также можно перечислить :

ГБФ «Фонд Тольятти»

р/с 40703810654060100293 в Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" г. Самара к/с 30101810200000000607 БИК 043601607

В назначении платежа указывать: "Целевое благотворительное пожертвование на благотворительную программу "Во имя жизни" для Балкаевой Ксении. НДС не облагается."