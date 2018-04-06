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06 апреля 2018
10:07:34

Зоозащитники приглашают горожан на всероссийский пикет

Акция пройдет 14 апреля, жители разных городов страны решили выступить в поддержку «Закона об ответственном обращении с животными». Этот закон пока не принят, но благодаря общественному резонансу его разработали и внесли на рассмотрение в Госдуму.

Провести акцию решено еще и потому, что городские зоозащитники выступают против использования животных в цирке, и как раз в ближайшее время такой цирк приедет на площадку перед ТЦ «Акварель». Здесь же пройдет и пикет, который называется «Закон нужен сейчас».

Всех неравнодушных просят принять в нем участие. Акция пройдет в следующую субботу в 15.00. 

Фото: Ксения Макарова




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