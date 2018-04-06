Акция пройдет 14 апреля, жители разных городов страны решили выступить в поддержку «Закона об ответственном обращении с животными». Этот закон пока не принят, но благодаря общественному резонансу его разработали и внесли на рассмотрение в Госдуму.

Провести акцию решено еще и потому, что городские зоозащитники выступают против использования животных в цирке, и как раз в ближайшее время такой цирк приедет на площадку перед ТЦ «Акварель». Здесь же пройдет и пикет, который называется «Закон нужен сейчас».

Всех неравнодушных просят принять в нем участие. Акция пройдет в следующую субботу в 15.00.

Фото: Ксения Макарова