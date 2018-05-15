Вдоль Лесопаркового шоссе работают бригады, расчищающие территорию от засохших деревьев и зарослей кустарников.Глава департамента городского хозяйства Вадим Ерин пояснил: порядок наводится, чтобы дорога через наш выглядела ухоженной, аккуратной.

Кроме того, существуют охранные зоны линий электропередач, в которых не должно быть никаких кустарников. "Также убираются все поваленные, наклоненные и аварийные сухостойные деревья в пределах видимости, но не более 50-60 метров от дороги", — добавил Ерин.

В администрации отметили, что вопрос этот стоял давно. Последний раз аналогичную расчистку Лесопаркового шоссе проводили в 2014 году. А затем долгое время не могли найти на это средств.