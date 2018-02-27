Ситуацию с отсутствием триколора «смаковали» многие издания США.

Страна серебряных призеров Игр в Сочи о победе россиян отозвалась с грустью. В качестве «оружия» шведское издание Dagens Nyheter использовало иронию: «Похоже, чтобы выигрывать золото русским игрокам надо называться не Россией, а как-нибудь по-другому». Это отсылка к 1992 году, когда под олимпийским флагом выступала сборная СНГ.

Особое внимание уделили исполнению гимна хоккеистами после игры. Зарубежные издания признают: россияне – молодцы, но за «а капелла» их надо наказать. Австрийская Die Presse отмечает: «как так, даже санкций МОК россияне не боятся».

По степени язвительности опережают западных коллег украинские журналисты. «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018».