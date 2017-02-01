Сегодня в Тольятти приедут знаменитые "Виртуозы Москвы". И бессменный руководитель коллектива Владимир Спиваков. Он является почетным гражданином Автограда, связан с нашим городом многолетним творческим сотрудничеством.

Концерт Государственного камерного оркестра представляет тольяттинская филармония, но состоится он на сцене Дворца культуры, искусства и творчества. Программа концерта обещает настоящие музыкально-эстетические откровения и истинные шедевры от классики до современности, пообещали в филармонии.

Начало концерта в 19 часов.