Работе снегоуборочной техники в Тольятти серьезно мешают припаркованные на обочине автомобили. Об этом сообщили в мэрии, уточнив, что установка знаков, запрещающих парковку по четным и нечетным числам месяца, заметно упростила задачу компаний, отвечающих за уборку снега, однако этого недостаточно.

Необходимость решения проблемы назрела на улицах Жилина, Механизаторов, Ушакова, Новопромышленная, Зеленая, Дорофеева, Белорусская, б-р Островского и других. Особенно это касается участков дорог вблизи офисов и магазинов.

В ближайшее время подобные ограничения парковки появятся на ул. Чайкиной – уже закуплено по четыре комплекта знаков для обеих сторон дороги. В настоящий момент прорабатывается вопрос о решении проблемы по ул. Жилина.

Кроме того, по мере возможности подрядные и субподрядные организации оборудуют снегоуборочную технику системой ГЛОНАСС. Если еще к концу 2016 года из 127 машин спутниковой навигацией были оснащены 54, то сейчас таких уже 60.