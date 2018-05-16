Идею продвигает министерство внутренних дел. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов. Авторы отмечают, что знак "потерял свою актуальность" в связи с тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами.

Кроме того, в ведомстве вполне обоснованно считают, что знак "Шипы" не поможет другим водителям судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимы. В МВД полагают также, что зачастую знак может ограничивать обзор водителю.