слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
11:38:55

Значок «ГМО» появится в следующем году на всех продуктах, произведенных с помощью генной инженерии

Такие поправки в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза предложил Роспотребнадзор. Как пишет газета «Известия», размеры и форма значка не уточняются, в документе лишь говорится, что надпись должна быть сопоставима по размеру с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и располагаться рядом с ним.

Между тем, по данным издания, производители из Евросоюза, продукция которых поставляется в ЕАЭС, сочли, что требование российской стороны может создать излишние препятствия в международной торговле, однако их позиция была отклонена.




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+