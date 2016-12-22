Такие поправки в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза предложил Роспотребнадзор. Как пишет газета «Известия», размеры и форма значка не уточняются, в документе лишь говорится, что надпись должна быть сопоставима по размеру с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и располагаться рядом с ним.
Между тем, по данным издания, производители из Евросоюза, продукция которых поставляется в ЕАЭС, сочли, что требование российской стороны может создать излишние препятствия в международной торговле, однако их позиция была отклонена.
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