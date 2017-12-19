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19 декабря 2017
10:53:01

Злостный нарушитель из Ягодного задолжал за год 55 тысяч рублей

Об этом рассказали в ГИБДД  Ставропольского района после проведенного рейда. Владелец транспортного средства нарушил правила дорожного движения свыше 90 раз, но оплачивать штрафы не спешил. За уклонение от наказания на него составили более 20 административных протоколов, а суд примет меры по ограничению управления автомобилем.

Еще один неплательщик штрафов обнаружился в Тимофеевке. Он накопил более 60 административных штрафов на сумму свыше 50 тысяч рублей. Его ждет аналогичное наказание.

Госавтоинспекция напоминает, что по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу и в случае неуплаты штрафа в срок, гражданину может грозить 15 суток ареста или обязательные работы на срок до 50 часов.




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