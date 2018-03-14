Судебным приставам пришлось представиться продавцами животного, чтобы застать мать двоих детей. Суд обязал женщину перечислять в счет алиментов треть всех видов заработка, но гражданка и не думала платить, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Долг женщины превысил 770 тысяч рублей.

Вернувшись из мест заключения, где отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов, должница продолжала вести аморальный образ жизни, а также начала скрываться от судебных приставов. Удалось установить, что она неофициально подрабатывает у одного гражданина. Встретив приставов на пороге своего дома, мужчина рассказал им, что женщина собиралась купить дойную козу с козленком.

С должницей под этим предлогом договорились о встрече, после которой ее и доставили в отдел. Суд приговорил нерадивую мать к 100 часам обязательных работ.