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14 марта 2018
10:53:55

Злостную алиментщицу из Самарской области поймали «на живца» в виде козы

Судебным приставам пришлось представиться продавцами животного, чтобы застать мать двоих детей. Суд обязал женщину перечислять в счет алиментов треть всех видов заработка, но гражданка и не думала платить, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Долг женщины превысил 770 тысяч рублей.

Вернувшись из мест заключения, где отбывала наказание за уклонение от уплаты алиментов, должница продолжала вести аморальный образ жизни, а также начала скрываться от судебных приставов. Удалось установить, что она неофициально подрабатывает у одного гражданина. Встретив приставов на пороге своего дома, мужчина рассказал им, что женщина собиралась купить дойную козу с козленком.

С должницей под этим предлогом договорились о встрече, после которой ее и доставили в отдел.  Суд приговорил нерадивую мать к 100 часам обязательных работ.




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