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23 декабря 2016
10:56:13

Злополучный пост ДПС

Здание на трассе М5 у Зеленовки, которое протаранил этим утром грузовик, уже терпело подобное крушение. В этот пост 2,5 года назад врезалась фура, после чего его пришлось отстраивать снова. ПОДРОБНЕЕ

Фото: 63.mvd.ru

Тогда причиной инцидента явилась усталость водителя большегруза – он заснул за рулем. К счастью, никто не пострадал.

А вот виновник сегодняшней аварии получил различные травмы. С места ЧП его увезла Скорая.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

Сообщается, что во время ДТП сотрудников ДПС в здании, находящемся на разделительной полосе, не было - они работали на улице.




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