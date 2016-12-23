Здание на трассе М5 у Зеленовки, которое протаранил этим утром грузовик, уже терпело подобное крушение. В этот пост 2,5 года назад врезалась фура, после чего его пришлось отстраивать снова. ПОДРОБНЕЕ
Фото: 63.mvd.ru
Тогда причиной инцидента явилась усталость водителя большегруза – он заснул за рулем. К счастью, никто не пострадал.
А вот виновник сегодняшней аварии получил различные травмы. С места ЧП его увезла Скорая.
Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica
Сообщается, что во время ДТП сотрудников ДПС в здании, находящемся на разделительной полосе, не было - они работали на улице.
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