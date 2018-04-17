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17 апреля 2018
07:28:04

«Зимняя вишня» сгорела из-за протекающей крыши

Причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре установили эксперты из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Как пишет газета «Ъ», к трагедии, жертвами которой стали 64 человека, привело замыкание, вызванное протечкой через крышу ТРЦ. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули».

Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, на этот раз почему-то не сработали. В пресс-службе университета сообщили, что официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара может быть обнародовано Следственным комитетом. СКР официально этого пока не сделал.




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