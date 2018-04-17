Причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре установили эксперты из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Как пишет газета «Ъ », к трагедии, жертвами которой стали 64 человека, привело замыкание, вызванное протечкой через крышу ТРЦ. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули».

Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, на этот раз почему-то не сработали. В пресс-службе университета сообщили, что официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара может быть обнародовано Следственным комитетом. СКР официально этого пока не сделал.