Причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре установили эксперты из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Как пишет газета «Ъ», к трагедии, жертвами которой стали 64 человека, привело замыкание, вызванное протечкой через крышу ТРЦ. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули».
Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, на этот раз почему-то не сработали. В пресс-службе университета сообщили, что официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара может быть обнародовано Следственным комитетом. СКР официально этого пока не сделал.
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