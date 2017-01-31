В последний день января на Средней Волге сохранится тихая морозная погода, формировать которую по-прежнему будет поле высокого атмосферного давления. А завтра, с наступлением февраля, глубокий циклонический вихрь, перемещаясь из северных районов Атлантики, подчинит нашу область своему влиянию.

Фронтальные разделы, проходя через Самарскую губернию, вызовут в большинстве районов небольшой и умеренный снег, слабые метели и усиление ветра. Температура воздуха приблизится к климатической норме.

В последнее время многие люди стали отмечать довольно резкие изменения погоды – от оттепели до сильных морозов проходило чуть более суток. Что же происходит? Почему погоду так лихорадит?

Вообще, всякие изменения погоды обычно происходят достаточно плавно. Например, в большинстве случаев температура от суток к суткам меняется не больше чем на 5-6 градусов.Это связано с широтным переносом воздушных масс. Но сейчас западный поток в атмосфере почти полностью разрушился − и воздух движется вдоль меридианов − с севера на юг и с юга на север. Поэтому погоду и лихорадит, бросает то в жар, то в холод.

Есть гипотеза, что одной из причин этой аномалии могут являться процессы на Солнце. В нынешнем январе в течение 10 дней на солнечном диске не было ни одного пятна. Подобная ситуация наблюдалась только в 2016 и 2010 гг. И во все эти годы повторяемость арктических вторжений существенно превышало норму. В чём же дело?

Плазма, которую солнце выбрасывает в космическое пространство, является прекрасным проводником. Из-за этого в рамках нашей Солнечной системы возникает межпланетное магнитное поле, напряжённость которого в нормальном состоянии равняется 7-8 нанотесла. Землю в данном случае можно рассматривать как контур с электрическим током, вращающийся в постоянном магнитном поле и совершающий полный оборот за 23 часа 59 минут и 4 секунды.

Сейчас из-за низкой солнечной активности межпланетное магнитное поле ослаблено. В среднем, в текущем месяце его напряженность ниже нормы почти на 40%, что приводит к неожиданным последствиям: наша планета начинает вращаться медленнее, чем обычно. Отклонение − совсем небольшое, миллионные доли секунды. Учитывая огромную массу Земли и атмосферы, даже этого может быть достаточно, чтобы нарушить традиционный западно-восточный перенос воздушных масс, и без того ослабленный глобальным потеплением.