В начале нынешней недели управлять погодными процессами на Средней Волге будет солнечный Сибирский антициклон. Он обеспечит устойчивую морозную погоду и не даст ни одного шанса осадкам поправить снежный покров.
Лишь к концу периода синоптики ждут в регионе приход балканского циклона, а вместе с ним могут нагрянуть и снегопады. Дневная температура ожидается на уровне средних многолетних значений.
Такое требование содержится в поправках Минздрава в закон о качестве и безопасности продуктов
На Московском шоссе появились первые защитные экраны
Накануне вечером 33-летняя женщина и 15-летняя девушка стояли у обочины на улице Дзержинского...
Международная воздушная гавань губернии отмечает юбилей
Личность погибшего не установлена
Об этом рассказали в ГИБДД Ставропольского района после проведенного рейда
ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».