В начале нынешней недели управлять погодными процессами на Средней Волге будет солнечный Сибирский антициклон. Он обеспечит устойчивую морозную погоду и не даст ни одного шанса осадкам поправить снежный покров.

Лишь к концу периода синоптики ждут в регионе приход балканского циклона, а вместе с ним могут нагрянуть и снегопады. Дневная температура ожидается на уровне средних многолетних значений.