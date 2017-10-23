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23 октября 2017
08:48:43

Зима подбирается все ближе к Тольятти

В минувшие выходные в городе произошли важные сезонные перемены: зафиксированы первые заморозки, выпал первый снег. Такая тенденция сохранится и на этой неделе. Синоптическая карта Среднего Поволжья будет представлена тылом циклона, открывшего беспрепятственный доступ в регион снеговым тучам и арктическому холоду.

Температура воздуха будет на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике нормы. Все эти явления относятся к признакам начала предзимья. Это последний фенологический подсезон осени. Он начинается первым снегом и завершается ледоставом на водоемах.




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