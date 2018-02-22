Если в начале недели в регионе шел снег, то сегодня показания барометров начнут расти, благодаря чему вероятность осадков постепенно пойдет на убыль. Вернулись морозы, и они продолжат крепчать, из-за чего температурный фон окажется уже на 4-5° ниже климатической нормы.
В следующий раз снег выпадет в городе только в начале марта, а до конца февраля показания термометров будут значительно ниже нулевой отметки. В ночные часы они могут опускаться до -20-25 градусов.
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