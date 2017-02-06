К нам движется новая волна крепких морозов. Сегодня регион будет находиться на периферии активного циклонического вихря, он обеспечит кратковременные снегопады, метели и порывистый ветер, но к середине недели ситуация изменится.

В очередной раз сработает ультраполярный атмосферный процесс: облака станут редкими, а выхолаживание приземного слоя резко усилится: даже днём температура воздуха будет не выше -18-20. Среднесуточные значения на 7-9 градусов отклонятся от климатической нормы. Дополнительное ощущение холода создаст крепкий северный ветер.

Характер погоды вновь изменится к воскресенью — морозы спадут, появится облачность, пойдет снег.