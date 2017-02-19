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19 февраля 2017
08:46:21

Жюри «Минуты славы» раскритиковало команду по фитнес-аэробике из Тольятти

Выступая в проекте, уУчастницы коллектива «Лада Фристайл» исполнили номер в образах викингов.

Синхронный номер на стэп-платформах вызвал неоднозначную реакцию жюри. Актер и юморист Сергей Светлаков без раздумий проголосовал за дальнейшее участие спортсменок в проекте. Однако с его мнением не согласился Владимир Познер.

– Для меня это и не спорт, и не танец. Глядя на выступление, я сначала подумал о «Половецких плясках», но понял – не то. Затем – о «Танце с саблями», опять не то. Лично я за это не могу голосовать, – прокомментировал телеведущий.

Другому члену жюри – актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой – показались странными костюмы коллектива, пишет 63ру.  Однако четвертый судья проекта оказался более благосклонным к участницам из Самарской области.

– Хорошие девушки, но я не вижу перспективы для этого номера в соревновании, – отметил народный артист РСФСР Сергей Юрский.




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Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев

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