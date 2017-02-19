Выступая в проекте, уУчастницы коллектива «Лада Фристайл» исполнили номер в образах викингов.



Синхронный номер на стэп-платформах вызвал неоднозначную реакцию жюри. Актер и юморист Сергей Светлаков без раздумий проголосовал за дальнейшее участие спортсменок в проекте. Однако с его мнением не согласился Владимир Познер.



– Для меня это и не спорт, и не танец. Глядя на выступление, я сначала подумал о «Половецких плясках», но понял – не то. Затем – о «Танце с саблями», опять не то. Лично я за это не могу голосовать, – прокомментировал телеведущий.



Другому члену жюри – актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой – показались странными костюмы коллектива, пишет 63ру . Однако четвертый судья проекта оказался более благосклонным к участницам из Самарской области.



– Хорошие девушки, но я не вижу перспективы для этого номера в соревновании, – отметил народный артист РСФСР Сергей Юрский.