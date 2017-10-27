С 1 ноября в силу вступает закон, запрещающий анонимайзеры. Это средства, помогающие обходить блокировки Роскомнадзора. Предполагается, что надзирающие органы разошлют владельцам всех этих сервисов список запрещенных сайтов (разумеется, там будут не только ресурсы с пиратским контентом, но и, например, страницы экстремистских организаций), а те, в свою очередь, закроют доступ к ним для своих пользователей.

Ограничения коснутся и поисковиков — они больше не смогу выдавать ссылки на запрещенные сайты. За нарушение нового закона «Гуглу» или «Яндексу» грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Впрочем, у экспертов есть сомнения, что хорошо работающая на бумаге концепция сможет так же хорошо функционировать в жизни.

Опыт КНР, где цензура в интернете налажена намного лучше, чем в России, показывает, что полностью побороть VPN и анонимайзеры всё равно не получается.