Бытовую технику хотели "взять в заложники" представители закона, так как гражданка всячески увиливала от оплаты транспортного налога. Таким образом, женщина задолжала налоговой службе свыше 12 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебные приставы явились к ней домой, составили опись имущества и арестовали принадлежащий должнице плазменный телевизор. Не желая расставаться с техникой, женщина в кратчайшие сроки погасила долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено.
Управление ФССП Самарской области напоминает, что если вы не платите по счетам, забрать могут не только телевизор, но и автомобиль, катер и другие дорогостоящие вещи. На погашение задолженности у гражданина есть 10 дней. На 11-й арестованное имущество оценивают и отправляют на продажу в счет погашения долга.
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