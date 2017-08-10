Женщина попалась прямо в отделении по вопросам миграции. Сотрудники полиции обратили внимание на страницу, где был поставлен штамп о регистрации в Железнодорожном районе Самары. При проверке оказалось, что отметка является фальшивой. В итоге возбуждено уголовное дело.

Использование заведомо подложного документа влечет за собой наказание от крупного штрафа до 6 месяцев ареста, напомнили в полиции.