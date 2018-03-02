Свою личную страницу в социальной сети гражданка использовала для того, чтобы унизить достоинство человека и группы лиц по признаку расы и национальности.

Как установила судебно-лингвистическая экспертиза, в размещенных материалах содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды.

Они были признаны экстремистскими. Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.