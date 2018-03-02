Свою личную страницу в социальной сети гражданка использовала для того, чтобы унизить достоинство человека и группы лиц по признаку расы и национальности.
Как установила судебно-лингвистическая экспертиза, в размещенных материалах содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды.
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