В Федоровке две женщины крепко поговорили, и в дело вмешалась прокуратура. По результатам проведенной проверки одна из участниц «беседы» привлечена к ответственности за оскорбление.
Установлено, что 59-летняя пенсионерка произнесла в адрес своей соседки по участку грубые и нецензурные слова, чем унизила честь и достоинство последней. Было возбуждено административное дело.
Суд признал жительницу Тольятти виновной и назначил штраф в размере 1 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.
Церемония начнется в 12 часов дня
Дело было в Похвистнево
Они остаются высокими, хотя и снижаются
Решение было принято единогласно на заседании Высшего совета
Оба звонивших установлены и понесут ответственность
Это показал рейд, который инспекторы ГИБДД провели сегодня утром