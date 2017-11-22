В Федоровке две женщины крепко поговорили, и в дело вмешалась прокуратура. По результатам проведенной проверки одна из участниц «беседы» привлечена к ответственности за оскорбление.

Установлено, что 59-летняя пенсионерка произнесла в адрес своей соседки по участку грубые и нецензурные слова, чем унизила честь и достоинство последней. Было возбуждено административное дело.

Суд признал жительницу Тольятти виновной и назначил штраф в размере 1 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.