Как сообщили в прокуратуре Автозаводского района в июне этого года женщина, достоверно зная, что на территории Самарской области игорная деятельность запрещена, организовала заведение с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на 40 лет Победы, 96.
Впрочем, играли в клубе недолго. Скоро о нем узнала полиция, и тольяттинка стала главной героиней уголовного дела. Состоялся суд, который признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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