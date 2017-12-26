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26 декабря 2017
10:47:16

Жительница Тольятти убила собственную мать

В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по Тольятти поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по Ленинскому проспекту, обнаружено тело хозяйки жилплощади с признаками насильственной смерти. Для выяснения подробностей случившегося по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка опросили жильцов дома. Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения  пенсионерке 1936 года рождения нанесла её дочь, с которой у нее произошел конфликт.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – женщину 1960 года рождения и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса она рассказала, что во время совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры она ударила мать по голове, и та потеряла сознание. В дальнейшем злоумышленница позвонила своему соседу, сказав, что ее матери плохо, и ее надо отвезти в больницу. Зайдя в квартиру и увидев тело, мужчина сразу вызвал полицию.

В отношении предполагаемой злоумышленницы СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 




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