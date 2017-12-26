Стражи правопорядка опросили жильцов дома. Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения пенсионерке 1936 года рождения нанесла её дочь, с которой у нее произошел конфликт.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – женщину 1960 года рождения и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса она рассказала, что во время совершения преступления была в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры она ударила мать по голове, и та потеряла сознание. В дальнейшем злоумышленница позвонила своему соседу, сказав, что ее матери плохо, и ее надо отвезти в больницу. Зайдя в квартиру и увидев тело, мужчина сразу вызвал полицию.

В отношении предполагаемой злоумышленницы СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.