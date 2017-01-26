Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина. Супруги поссорились, и слабая половина схватила кухонный предмет. Мужчина попал в больницу, и медики сообщили о ЧП в полицию.

Что стало причиной разногласий, в пресс-службе ГУ МВД региона не уточнили. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все детали случившегося. Ведется следствие.