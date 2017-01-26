Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина. Супруги поссорились, и слабая половина схватила кухонный предмет. Мужчина попал в больницу, и медики сообщили о ЧП в полицию.
Что стало причиной разногласий, в пресс-службе ГУ МВД региона не уточнили. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все детали случившегося. Ведется следствие.
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Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда
Есть видеокадры с места ЧП
Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены
Ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
Одному из них 4 года, другому только год